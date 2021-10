Nego do Borel e Gui Araújo - Reprodução/Montagem

Publicado 22/10/2021 17:36 | Atualizado 22/10/2021 17:42

Rio - Mesmo após ser expulso de "A Fazenda 13", Nego do Borel continua ligado no reality rural. Nesta sexta-feira (22), o cantor usou suas redes sociais para se manifestar após Gui Araújo ser salvo da roça com a eliminação de Lary Bottino. O artista relembrou desafetos que já tinha com o ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV, antes mesmo dos dois serem confinados juntos na atração da Record TV.

"Do jeito que eu vejo o Gui Araujo falando aqui [de fora], parece que ele é o dono da razão e tá certo para caralh*. Para quem não entendeu, a história é a seguinte: o cara já veio na minha casa, comeu do meu prato, tivemos vários momentos juntos", começou o artista em relato nos Stories do Instagram.

Sem citar o nome de Duda Reis, Nego relembrou o relacionamento com a atriz e modelo, que disse ser amiga íntima de Gui. "Quando me separei, o cara me mandou mensagem falando que a menina estava contaminada e o caramba. Outro dia, ele falou que tinha que casar com a mulher amanhã. Ele já estava de maldade antes, aí fica falando para o Brasil inteiro como se estivesse certo, mas ele tá todo errado."

"Esse cara é o maior otário! Tanto que vocês viram que lá, quando conversei com ele dentro de A Fazenda, ficou igual uma galinha, esse pé no saco. Mais engraçado é que ele me imita também, botou o lenço na cara, igual eu botei quando voltei [da roça]", afirmou o cantor.

Nego do Borel encerrou o desabafo dizendo que Gui Araújo está próximo de ser eliminado, caso dispute a roça com Aline Mineiro, Dayane Mello ou Rico Melquíades. "Você vai sair bebê, calma! Vai sair com 9%, igual a Lary, vai ver só!", finalizou.