Camilla de LucasReporter 03

Publicado 22/10/2021 16:36 | Atualizado 22/10/2021 16:46

Rio - Camilla de Lucas divertiu seus seguidores, nesta sexta-feira (22), ao comentar uma polêmica sua com o "TV Fama", da RedeTV!. A vice-campeã do "BBB21" decidiu encarar a situação com bom-humor após o diretor do programa, Roberto Martins, criticar a influenciadora por se recusar a conceder entrevista para uma repórter da atração.

Na noite desta quinta-feira, a apresentadora Alinne Prado mostrou o perfil de Instagram do TV Fama deixando de seguir a ex-sister ao vivo. "Adeus, Camilla de Lucas!", declarou. Em resposta, a influenciadora tweetou: "Eu passei do 'e lá vem ela, Camilla de Lucas' para 'Adeus, Camilla de Lucas'! Meu novo meme!", escreveu, citando uma brincadeira que surgiu na web após a fluminense deixar o "BBB".

Eu passei do e lá vem ela Camilla de Lucas para o Adeus Camilla de Lucas. Meu novo meme! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) October 22, 2021

O conflito entre a apresentadora do "The Masked Singer" e o programa de notícias sobre celebridades começou no lançamento da série 'Criatividade Tropical'. A ex-'BBB21' teria se recusado a conversar com a repórter Carola Giogo por discordar da linha editorial da atração. Durante a exibição do "TV Fama" desta sexta-feira, Alinne Prado defendeu o veículo, acusando a influenciadora de ter desrespeitado a jornalista que esteve presente no evento.

"Convenhamos aqui, é uma troca justa. Afinal, a gente gera conteúdo e oferece uma mídia gratuita. Por diversas vezes a gente exalta as conquistas, inclusive de Camilla de Lucas. A influenciadora e ex-BBB não tem obrigação nenhuma de falar com o programa que ela não gosta, mas destratar uma profissional, ignorando completamente sua existência, isso já é de mais", afirmou a apresentadora.