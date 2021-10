Igor Cosso posa com namorado, Heron Leal - Reprodução

Igor Cosso posa com namorado, Heron LealReprodução

Publicado 22/10/2021 16:04 | Atualizado 22/10/2021 16:18

Rio - Igor Cosso não esconde a felicidade da relação que vive com o dançarino Heron Leal. Em entrevista ao DIA, o ator, que esteve recentemente em "Salve-se Quem Puder", falou sobre ser representatividade para outras pessoas LGBTQIA+, além de comentar sobre preconceito nas redes. Recentemente, ele relatou ter perdido seguidores após posar com o namorado.

“Se incomoda quem está infeliz com a própria vida. Quando você está feliz com a sua vida, você não perde tempo olhando para o outro… E a gente não deve se preocupar com a infelicidade dos outros, a gente deve se preocupar com a nossa felicidade. A partir do momento em que a gente não faz mal para a outra pessoa, a gente tem que viver nossa verdade”, diz ele.

“Não tenho dúvida de que quanto mais você vive sua verdade, mais feliz você é, mais interessante você é. Quanto mais eu me aproximo de quem eu sou, mais as coisas estão acontecendo pessoal e profissionalmente, mais eu venho crescendo em todas as áreas, mais o meu relacionamento vem crescendo”, prossegue o ator.

Igor relembra o momento em que revelou sua orientação sexual à família quando tinha 17 anos e precisou quebrar barreiras machistas que permeavam a criação de seu pai. “Quando eu contei para minha família, foi um choque grande. Rolou aquele drama familiar, de meu pai não falar comigo, eu sofrer para caramba. Mas não os culpo porque eles não sabiam como lidar. Foi difícil. Fui acolhido por amigos”, revela o ator.

“Por isso, a gente tem que falar sobre isso e gosto de ser representatividade para que, no futuro, a gente não tenha problema com nossa sexualidade e tenha outra relação com nossos filhos e netos. Sempre vai ter LGBTQIA+ nascendo. Que a gente aprenda a acolher”, pensa Igor.

Pandemia

Igor relembra ainda as várias fases que passou na pandemia. Em março do ano passado, quando a pandemia da covid-19 foi declara pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o ator estava gravando a novela "Salve-se Quem Puder" para a Rede Globo, que teve de ser interrompida.

"A gente tinha gravado poucas cenas da novela e, de repente, veio a pandemia. Tive de lidar com ansiedade, todo mundo trancado. Espero que a gente nunca mais viva isso. Depois, tive uma fase criativa. Cheguei a escrever e um curta-metragem todo em inglês. Várias fases.... Estou louco para trabalhar na TV e no teatro em 2022. Em janeiro, volto com minha peça no Teatro da Gávea", finaliza o ator.