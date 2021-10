Fred e Bianca Andrade - reprodução do instagram

Publicado 24/10/2021 18:33

Rio - A influenciadora digital Bianca Andrade e o youtuber Fred se pronunciaram neste domingo sobre os rumores de crise no casamento após nascimento do filho, Cris, em suas redes socias.

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora e ex-BBB surgiu ao lado do companheiro para explicarem a situação. "Semana passada inventaram uma fofoca. Várias coisas. Falaram que eu e o Bruno [Fred] fechamos o relacionamento por conta do bebê, o Bruno estava indo para a noitada e eu em casa mal, e que a gente não tava bem. Falaram com convicção. E que me mandavam foto na época da gravidez e eu ficava insegura. Gente, isso não existe. Eu nunca abri direct com uma foto do Bruno em algum lugar. Sinceramente, se alguém me manda esse tipo de foto e eu brigo com o Bruno por isso, eu não tenho noção para onde tô levando meu relacionamento", declarou ela.

"A gente não tem essa insegurança entre a gente. A gente tem a nossa vida. A gente não vive em uma prisão. A gente até brinca que se mandam uma foto da Bianca em algum lugar eu falo: 'Nossa, não me chamou. Desgraçada". A gente sempre fala que a gente tem que estar bem como pessoa para estar bem como um casal, família, tudo. Então, cuidado com esse tipo de coisa", completou Fred.

Para sanar as dúvidas e não abrir espaço para mais teorias, o youtuber declarou: "Já vivemos um relacionamento aberto. Nós fechamos o relacionamento e hoje ele é fechado. Fechamos ele no início de novembro e não fechamos por conta da gravidez. O Cris não tem nada a ver com isso. Ficamos sabendo dele em dezembro". Bianca ainda completou: "E ele foi planejado".