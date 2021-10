Diretora de fotografia morreu após disparo acidental feito pelo ator - Reprodução

Rio - Alec Baldwin, 63 anos, decidiu cancelar alguns projetos e ficar longe dos holofotes após o acidente no set de filmagem de "Rust", que resultou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42 . É o que dizem pessoas próximas ao ator em entrevista à People.

"Isso foi muito devastador", disse uma fonte à publicação. "É assim que ele lida com os tempos difíceis. Sempre que algo ruim acontece, no curto prazo, ele se afasta [dos] olhos do público", acrescentou.



Ainda de acordo com a People, o ator ficou "histérico e absolutamente inconsolável por horas" após o disparo. "Todo mundo sabe que foi um acidente, mas ele está absolutamente arrasado", destacou a fonte.





Arma seria usada para praticar tiro ao alvo

Segundo o site TMZ, fontes ligadas à produção do filme revelaram que a arma era usada para praticar tiro ao alvo fora do local das gravações. Seriam próprios membros da equipe que levavam a arma para fora do set a fim de fazer os disparos recreativos. Antes de pegar a arma, Alec Baldwin teria sido avisado de que ela era segura e não estava carregada. De acordo com a investigação, o assistente de direção do filme "Rust" não sabia que a arma continha balas verdadeiras. Após o acidente, o ator prestou depoimento e foi visto deixando a delegacia chorando e aparentemente abalado.



Entenda o caso

O ator Alec Baldwin teria disparado tiros, acidentalmente, durante as filmagens de seu próximo filme, o faroeste "Rust", matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48. Segundo Juan Rios, porta-voz do gabinete do xerife no Condado de Santa Fé, no Novo México, local das gravações, as circunstâncias do tiroteio estão sendo investigadas.



Rios disse que o tiroteio no Rancho Bonanza Creek aconteceu no meio de uma cena que estava sendo ensaiada. "Estamos tentando determinar, agora, como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse ele, acrescentando que as autoridades não haviam entrado com nenhuma acusação contra ninguém da equipe de produção.



Pronunciamento do ator



Alec Baldwin usou o seu perfil oficial no Twitter, na tarde desta sexta-feira (22), para comentar a morte da diretora Halyna Hutchins. "Não há palavras para traduzir meu choque e tristeza diante da tragédia que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega profundamente admirada. Estou colaborando em tudo que posso com a investigação da policia", disse Alec.