Publicado 22/10/2021 00:37 | Atualizado 22/10/2021 01:17

EUA – O ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica durante as filmagens do filme independente “Rust”, os tiros atingiram a cinegrafista Halyna Hutchins e o diretor Joel Souza. Hutchins foi levada de helicóptero para o hospital da universidade do Novo México, mas não resistiu. Souza foi encaminhado de ambulância para o Centro Médico mais próximo onde passou por tratamento e está internado.

Segundo o portal Variety, o incidente aconteceu no Bonanza Creek Ranch, uma locação cinematográfica famosa ao sul de Santa Fé. O gabinete do Xerife confirmou em um pronunciamento que Halyna e Joel “foram alvejados quando uma arma cenográfica foi descarregada por Alec Baldwin, 68, produtor e ator”.

Ninguém prestou queixas até o momento e, por isso, ninguém foi preso em decorrência desse incidente. Testemunhas ainda estão sendo interrogadas e o caso segue em investigação “aberta e ativa”, segundo o gabinete do Xerife.