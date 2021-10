Gui e Aline continuam na Fazenda. Victor dá adeus ao Reality - Reprodução / Internet

Gui e Aline continuam na Fazenda. Victor dá adeus ao RealityReprodução / Internet

Publicado 15/10/2021 02:32

São Paulo – A mansão de Itapecerica da Serra vai ficando mais vazia. Essa quinta-feira (14) foi a vez de Victor Pecoraro dar adeus a Fazenda 13. O ator obteve apenas 22% dos votos para ficar no reality rural. Aline Mineiro obteve impressionantes 53% dos votos e foi a mais bem cotada dessa Roça. Contudo, a volta da modelo foi prevista por Gui Araújo e Tiago Piquilo por causa de um erro da produção.

Após o encerramento do programa ao vivo, Tiago revelou aos colegas na sala que conseguiu ouvir a produção comentando que “ela ia subir”, deduzindo assim que seria Aline a primeira a retornar a casa. Para explicar melhor: é possível que membros do staff, que ficam na parte de dentro da casa operando as câmeras, estariam recebendo instruções sobre a chegada da modelo e Tiago acabou escutando.

Porém não foi só o cantor que conseguiu um spoiler da Roça. Gui Araújo também falou que conseguiu ler o teleprompter de Adriane Galisteu por causa de um reflexo na janela do cenário onde os roceiros estavam para a eliminação. No TP estaria escrito o roteiro para o texto da apresentadora, assim como o resultado da Roça dessa semana.