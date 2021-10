Rico desabafa com ovelha - Reprodução / PlayPlus

Publicado 14/10/2021 03:19

São Paulo – Após uma semana conturbada , com muitos barracos, ameaças e confusão, Rico passou parte da noite dessa quarta-feira (13) longe dos peões. Sua única companhia foi uma das ovelhas que estava por perto para ouvir suas lamurias. Com poucos aliados, o peão aproveitou o momento a sós para desabafar e chegou a revelar que está sofrendo por estar no reality.