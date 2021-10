Saída de Erika deixa Rico desolado e grupão em festa - Reprodução / PlayPlus

Saída de Erika deixa Rico desolado e grupão em festaReprodução / PlayPlus

Publicado 08/10/2021 03:55

São Paulo – Erika Schneider foi a eliminada desta quinta-feira (07) em A Fazenda 13. A saída da peoa causou uma tsunami de barracos na sede dos peões de Itapecerica da Serra. A confirmação da eliminação da dançarina foi festeja pelo grupão da casa e dolorida para o trio Rico, Aline e Dayane.

Dynho Alves foi um dos que mais se exaltou. Após a volta de Tiago Piquilo, que foi recebido com exaltação pelos membros do grupão, o marido de Mirella começou uma discussão com Dayane Mello, que também se salvou da eliminação, mas não foi bem recebida de volta. Aparentemente, Dynho não gostou de ser chamado de planta por Day e nem de ter sido taxado de “parte do grupão”.

“Se tem grupão, vocês são o grupinho. E o Grupão aqui vai fazer questão de derrubar um por um”, disse o peão.