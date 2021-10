Erika e Rico correm o risco de ir para a Roça - Reprodução / PlayPlus

Publicado 06/10/2021 03:06

São Paulo – Como de costume, a votação para a Roça da Fazenda 13 contou com barracos e discussões entre os participantes. Durante o intervalo da edição ao vivo desta terça-feira (05), Rico e MC Gui trocaram farpas. O funkeiro não gostou de ter sido votado pelo humorista, que já estava na Roça por escolha do fazendeiro.

Rico justificou seu voto alegando que Gui parecia um robô dentro do programa e estava atuando um personagem. Durante o intervalo o MC provocou o humorista por causa da justificativa, mas o alagoano não foge de um barraco e devolveu a alfinetada afirmando que o cantor entrou no programa com a intenção de limpar a própria imagem.

MC Gui ainda tentou responder dizendo que a sua imagem não precisaria de limpeza, entretanto o cantor ficou visivelmente afetado ao ter mais uma vez seu passado relembrado no programa