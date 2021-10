Lucas Penteado nega acusações de cárcere privado - Reprodução

Publicado 01/10/2021 04:03

Babado fortíssimo! Na madrugada desta sexta-feira (01), o ex-BBB Lucas penteado flagrou a sua noiva Julia o traindo ele com o segurança. Segundo internautas, Lucas flagrou os dois no “rala e rola” e abriu uma live no seu perfil do Instagram para expor toda a situação para seus seguidores.

Alguns internautas conseguiram gravar a live e republicar nas redes sociais. De acordo com as imagens, Lucas está no elevador com a noiva e o segurança. Ele leva a moça até a portaria para tirar satisfações com o porteiro sobre quem estava no apartamento dele.

Em outro vídeo, é possível ver o ex-BBB cobrando da noiva as declarações de amor que fez pra ela em programas que participou após o reality global. Tudo isso na presença do segurança, que seria o amante de sua noiva. Até o Gil do Vigor apareceu na live de Penteado, tentando entender o que estava acontecendo. Confira:

FOFOCA! Lucas Penteado flagrou a noiva traindo ele com o segurança, e fez uma live expondo tudo



SOCORRO! pic.twitter.com/IwowpLWckR — Tvlizando (@tvlizando) October 1, 2021

O LUCAS PENTEADO FEZ LIVE PARECE QUE A NOIVA TRAIU ELE pic.twitter.com/nE7jENHDMK — amanda mihaile (@iamandabc) October 1, 2021