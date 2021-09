O povo gosta mesmo é de ver o circo pegando fogo! - Reprodução / Internet

O povo gosta mesmo é de ver o circo pegando fogo!Reprodução / Internet

Publicado 29/09/2021 02:59 | Atualizado 29/09/2021 02:59

São Paulo – Segura o Peão! A noite desta terça-feira (28) foi agitada na Fazenda 13. Hoje foi dia de formação de Roça e o alvo da casa foi Rico Melquiades. O barraqueiro da edição conquistou o desafeto da maior parte do grupão de Itapecerica da Serra e quase foi parar no banquinho da Roça. Porém, uma reviravolta no final da votação deu a chance de Rico passar seus votos para outra pessoa.

Rico foi o vencedor da Prova de Fogo e ganhou o poder de tirar os votos de qualquer pessoa e repassá-los para outro participante. Foi assim que Bil Araújo foi parar na segunda Roça da Fazenda. Na sua justificativa, Rico agradeceu ao próprio Arcrebiano por ter lhe ensinado a jogar com a razão e não com o coração. Segundo o ex-De Férias, Bil é um vilão que passa por cima de todos e “joga muito sujo”.

fotogaleria

Em seguida, Rico resolveu atiçar ainda mais os nervos dos peões. Para se vingar dos votos que recebeu, o alagoano tirou o microfone e pediu punição para a produção. Por infringir a regra de falar sem o microfone, com agravante de estar fazendo de propósito, a direção do programa deixou a casa inteira sem água e gás durante 24h.

A reação dos participantes foi de revolta imediata, até as amigas de Rico ficaram decepcionadas com a atitude do humorista. Os adversários já consideram o influencer cancelado aqui fora pela vingança, contudo a reação nas redes sociais foi de aprovação. O povo gosta mesmo é de ver o circo pegando fogo!