Erika é a nova Fazendeira

Publicado 23/09/2021 01:32

São Paulo – A dançarina do Faustão Erika Schneider conquistou o chapéu da Fazendeira nesta quarta-feira Na Fazenda 13. Contudo, a loira não seguiu à risca as regras da prova e garantiu a insatisfação dos fãs do reality rural. Nas redes sociais, os internautas pediram a desclassificação da peoa e acusaram a produção do programa de favorecê-la.

A dinâmica consistia em encher 10 caixas com areia para formar a palavra “Fazendeiro”, contudo as caixas só poderiam ser preenchidas enquanto uma bolinha estivesse percorrendo uma mesa vertical com pinos. Os participantes precisavam dividir a atenção entre as caixas de areia e a bolinha, que não podia cair da mesa.

Caso a bolinha caísse, o participante da prova teria que esperar um tempo até poder pegar novamente a bolinha e lançar ela para o topo da mesa, para que a mesma voltasse a cair. Em uma das vezes que esperava, Erika recolheu a bolinha, mas não a lançou de volta, enchendo as caixas com a bolinha ainda na mão. Logo depois, ao perceber a gafe, a dançarina jogou a bolinha de volta na mesa e continuou a prova.

A prova continuou normalmente e Erika acabou vencendo a disputa, a penalidade aplicada a ela por Adriane Galisteu foi a de colocar dois copos a mais de areia em uma das caixas, para compensar a areia que foi derramada indevidamente. Os fãs do programa não gostaram da solução.

. @GalisteuOficial explica que mesmo com a infração da @erikaschneider, a #ProvaDoFazendeiro foi validada pois foram solicitadas mais duas pás de areia.



Acesse https://t.co/sJRe2qQaI8 para assistir #AFazenda ao vivo! pic.twitter.com/6kZLz7PLbO — A Fazenda (@afazendarecord) September 23, 2021

ERIKA TOCOU NA BOLINHA ANTES DE SAIR DA PLATAFORMA.



COLOCOU AREIA SEM JOGAR A BOLINHA.



TOCOU O SINO ANTES DE TERMINAR.



Regra é regra @rocarelli, se burlou a regra era pra ser desclassificada! — Anny Nunes (@AneNunes15) September 23, 2021