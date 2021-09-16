Nego do Borel come pimenta e faz VTReprodução / Record TV
Nego do Borel comeu uma pimenta e começou a surtar dizendo que tava ardendo muito. Mileide foi lá, comeu duas pimentas e provou que não ardia e o que ele fez era VT! SOCORRO #AFazenda13 pic.twitter.com/UTBL5AspQM— Cereja Negra (@blogcerejanegra) September 15, 2021
bil comeu pimenta pra provar que nego do borel tava fazendo vt dizendo que a pimenta era forte. #AFazenda13 pic.twitter.com/jq7dl60h6T— @Lucas (@itxcarow9) September 15, 2021
Nego do Borel fazendo um VT após comer uma pimenta. Não convenceu ninguém.— DANTAS na #ProvaDoFazendeiro (@Dantinhas) September 15, 2021
Mc Gui “já gravou, já foi pro ar” #AFazenda13 pic.twitter.com/1wd0bsGQwx
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