Nego do Borel come pimenta e faz VT - Reprodução / Record TV

Nego do Borel come pimenta e faz VTReprodução / Record TV

Publicado 16/09/2021 01:08

São Paulo – Na tarde desta quarta-feira (15), as câmeras da Fazenda flagraram uma situação inusitada no almoço dos peões e peoas de Itapecerica da Serra. Nego do Borel entrou em uma brincadeira de comer pimenta de garrafa com outros participantes. Inicialmente o peão não aguentou o tranco e começou a passar mal.

Esbaforido, Nego foi para a pia tentando cuspir a pimenta e pedindo água para os colegas. Logo em seguida Bil e Mileide também provaram da pimenta e não acharam nada demais. Com isso, os peões começaram a acusar o músico de estar atuando para aparecer na edição, fazendo o famoso ‘VT’. O MC Gui grita de longe “Já gravou já! Já foi pro ar! Já tá no Twitter!”, rindo da situação.

fotogaleria

Nego do Borel, após de recuperar, jurou pela própria mãe que não estava fingindo, mas não pareceu convencer ninguém, nem dentro da casa e nem fora. Nas redes sociais, a conclusão dos internautas foi a mesma: Tá fazendo VT.

Nego do Borel comeu uma pimenta e começou a surtar dizendo que tava ardendo muito. Mileide foi lá, comeu duas pimentas e provou que não ardia e o que ele fez era VT! SOCORRO #AFazenda13 pic.twitter.com/UTBL5AspQM — Cereja Negra (@blogcerejanegra) September 15, 2021

bil comeu pimenta pra provar que nego do borel tava fazendo vt dizendo que a pimenta era forte. #AFazenda13 pic.twitter.com/jq7dl60h6T — @Lucas (@itxcarow9) September 15, 2021