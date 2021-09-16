Nego do Borel come pimenta e faz VTReprodução / Record TV

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São Paulo – Na tarde desta quarta-feira (15), as câmeras da Fazenda flagraram uma situação inusitada no almoço dos peões e peoas de Itapecerica da Serra. Nego do Borel entrou em uma brincadeira de comer pimenta de garrafa com outros participantes. Inicialmente o peão não aguentou o tranco e começou a passar mal.
Esbaforido, Nego foi para a pia tentando cuspir a pimenta e pedindo água para os colegas. Logo em seguida Bil e Mileide também provaram da pimenta e não acharam nada demais. Com isso, os peões começaram a acusar o músico de estar atuando para aparecer na edição, fazendo o famoso ‘VT’. O MC Gui grita de longe “Já gravou já! Já foi pro ar! Já tá no Twitter!”, rindo da situação.
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Nego do Borel come pimenta e faz VT - Reprodução / Record TV
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Nego do Borel, após de recuperar, jurou pela própria mãe que não estava fingindo, mas não pareceu convencer ninguém, nem dentro da casa e nem fora. Nas redes sociais, a conclusão dos internautas foi a mesma: Tá fazendo VT.