A protagonista da primeira treta da Fazenda 13 foi a modelo Dayane MelloReprodução / Record TV

Publicado 15/09/2021 02:17

São Paulo – A Fazenda estreou a todo vapor. A décima terceira edição do reality rural trouxe um elenco de peso, disposto a tudo para sair por cima de Itapecerica da Serra. Adriane Galisteu vai cortar um dobrado pra controlar essa galera, tenha certeza. Treta no primeiro dia? Tivemos. Treta por causa de voto? Tivemos. Ameaças de tretas futuras? Tivemos. Não tem como ser ruim, minha gente.

A protagonista da primeira treta da Fazenda 13 foi a modelo Dayane Mello, ex-participante do Grande Fratello, o BBB italiano. Dayane se confundiu na dinâmica de votos para a Baia e acabou pedindo para ser colocada na área mais chinfrim. Atendendo ao pedido da moça, 12 peões votaram na moça.

Transtornada, e ainda sem entender que havia cometido um erro, a modelo atacou os participantes Rico Melquiades e Mc Gui por terem votado nela. "Não vamos ser hipócritas e vamos votar. Eu não votei em você, mas se você votar em mim agora é normal que eu vote em você na próxima vez", afirmou Dayane. "É comigo que você está falando?", perguntou Gui e a modelo retrucou positivamente.

Após o fim da votação, Victor Pecoraro explicou para Dayane o erro cometido, mas a peoa estava irredutível. "Eles vão tentar me tirar fora dessa casa, mas não vão conseguir, eles que me aguardem”, afirmou. Logo mais, no quarto, a modelo confessou a Medrado que o motivo dela estar se sentindo ameaçada seria o fato de ter vindo da Itália.