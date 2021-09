Os integrantes do Paiol vão ficar uma semana em um loft com apenas três camas - Reprodução

Publicado 14/09/2021 02:02 | Atualizado 14/09/2021 02:12

São Paulo – A Record TV realizou, nesta segunda-feira (13), uma pequena pré-estreia para a nova edição de A Fazenda. O esquenta para o reality foi apresentado por Rodrigo Faro e revelou mais dois nomes de peões confirmados no confinamento, mostrou spoilers da primeira prova do fazendeiro e estreou o Paiol do TikTok, um pequeno loft onde quatro influenciadores já estão confinados, disputando uma vaga em Itapecerica da Serra.

Para essa pré-estreia, Faro contou com os convidados, e ex-peões, Jakelyne Oliveira, Lucas Maciel e Nicole Bahls. Participaram também os jornalistas Leo Dias e Fabiola Reipert, que estavam a postos para revelar as polêmicas sobre os participantes. O Paiol com os postulantes a peão ou peoa é composto inteiramente por influenciadores do TikTok, patrocinador da atração esse ano.

O coreógrafo Alisson Jordan foi o primeiro a entrar no Paiol. Alisson já criou coreografias para diversas celebridades, entre elas a Anitta, e realiza vários desafios na plataforma de vídeos. A segunda pessoa a entrar foi Sthefane Matos. A influenciadora é conhecida por expor tudo que acontece na sua vida pessoa nas redes sociais, ficou conhecida por publicar a traição do namorado que ela pegou no flagra. A terceira competidora foi Mah Tavares, influencer e humorista, já fez parceria com Whindersson Nunes. Por último chegou o rapper paulista Krawk, conhecido nas batalhas de rima e por músicas que viralizaram com jogadores de futebol.

Os integrantes do Paiol vão ficar uma semana em um loft com apenas três camas. O público vai votar e apenas um deles irá se tornar um membro oficial de A Fazenda 13. Além disso, Faro confirmou mais dois peões da edição: MC Gui, ex-amigo de Nego do Borel, se envolveu em polêmicas na Disney em 2019. E Tiago Piquilo, da dupla Hugo e Tiago, recentemente se envolveu em uma polêmica sobre uma cirurgia ousada

A Fazenda 13 estreia nesta terça-feira (14).