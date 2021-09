A dançarina Mirella Santos disputou a prova contra Laura Keller, vencedora do primeiro Power Couple - Divulgação / Record TV

Publicado 03/09/2021 00:29 | Atualizado 03/09/2021 00:31

Rio – A primeira edição do Ilha Record está chegando na reta final. Nesta quinta-feira (02) aconteceu a última prova de sobrevivência da temporada. Diferente de todas as outras dinâmicas, a última vaga do exílio foi decidida em um jogo de sorte, para o azar da gêmea lacração, Mirella Santos, que acabou eliminada pela segunda vez do reality.

A dançarina disputou a prova contra Laura Keller, vencedora do primeiro Power Couple, a prova consistia em abrir caixas numeradas de 1 a 45 e formar a palavra-chave “sobrevivente” no quadro, com letras que estavam dentro das caixas. O detalhe era que, como as duas competidoras dividiam o mesmo quadro, quem recolhesse a última letra da palavra ganharia.

Nas redes sociais a prova não agradou ao público, que apontou a incoerência das regras, que ignoraria o número de peças encontradas, premiando somente a última peça.

Não faz sentido essa prova!!!

Se a Mirela tirar todas as letras e faltar uma só e a Laura colocar a última, ela que ganha???

Cada uma tinha que montar a palavra individualmente, quem montar mais rápido ganhasse #desafionailha — Laryssa (@laryssacomments) September 3, 2021

Laura aproveitando a tempo de tela na prova pra contar um pouco da sua biografia. #DesafioNaIlha — Chico Barney (@chicobarney) September 3, 2021