Câmera de segurança mostra ‘Moto Fantasma’ andando sozinha no estacionamentoReprodução / Internet

Publicado 02/09/2021 23:12 | Atualizado 03/09/2021 12:08

Rio – Uma câmera de segurança de um prédio em Londrina, no Paraná, gravou uma cena enigmática. Uma motocicleta que estava parada no estacionamento do condomínio liga e começa a andar sozinha, sem nenhum auxilio humano por perto. A moto anda alguns metros e bate em um carro próximo. O carro pertencia a um morador que faleceu recentemente.

Nas imagens do circuito de segurança é possível ver que a moto está parada e, quando o relógio está se aproximando da meia-noite, ela pega no tranco sozinha e começa andar em direção ao outro veículo. O movimento aciona o sensor de luz da garagem, enquanto a moto se choca com o carro estacionado ao lado.

O vídeo se espalhou pelas redes sociais nesta quarta-feira (1º), os internautas ficaram intrigados com a possibilidade de o vídeo ser um evento sobrenatural. Confira:

eu to (????) com a moto andando sozinha no condomínio da minha prima pic.twitter.com/EX1XPUCWHW — antonio (@antoniofrreira_) September 1, 2021

Isso é uma coisa totalmente normal, todo ser espiritualmente evoluído sabe que após a morte alguns se apegam a coisas físicas não aceitando a morte nada dmais — (@Brenofalamuito) September 2, 2021

Isso foi em Londrina. Boatos de que o dono morreu num acidente de trânsito dois dias antes isso.



E me parece uma Horizon 250. Não lembro de nenhum relato dela tendo pane elétrica tipo a da Titan que tinha e fazia ligar sozinha. — Bruno Baketa (@baketa) September 2, 2021