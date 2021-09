Rede Globo - Divulgação

Publicado 01/09/2021 23:02

Rio – A Rede Globo emitiu um comunicado para seus diretores avisando que a vacinação para Covid-19 será obrigatória para todos os funcionários da empresa. De acordo com a nota: “a não vacinação poderá resultar no desligamento”.

A decisão da emissora, segundo o comunicado, faz parte do “compromisso de contribuir para um ambiente seguro”. Serão abonados da necessidade de se vacinar apenas aqueles que não puderem receber o imunizante por motivos médicos. Esses deverão apresentar o atestado médico, para comprovar.

Também no comunicado a Rede Globo afirma que essa prática já é adotada por diversas empresas no mercado, “uma vez que a decisão de não se vacinar impacta o coletivo e coloca em risco a saúde de outros colaboradores”. Confira o texto na íntegra:

"Em mais de um ano de pandemia, temos aprendido a cada dia sobre formas de prevenção e combate à Covid-19. E este é um aprendizado contínuo. A partir dele, podemos dizer que a aplicação das vacinas é uma estratégia eficaz contra a disseminação do vírus e uma forte aliada para proteção de todos.

Seguindo o compromisso de contribuir para um ambiente seguro para nossas pessoas, informamos que a vacinação contra a Covid-19 passa a ser uma condição obrigatória para todos os colaboradores trabalharem na Globo, incluindo estagiários e jovens aprendizes.

Com exceção daqueles que não podem ser vacinados por motivos médicos, a não vacinação poderá resultar no desligamento. A obrigatoriedade da vacina está em linha com a prática de diversas empresas no mercado atualmente, uma vez que a decisão por não se vacinar impacta o coletivo e coloca em risco a saúde dos outros colaboradores.”