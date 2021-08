Marcelinho Carioca é o Coqueiro - Reprodução / Tv Globo

Publicado 25/08/2021 00:44

Rio – O The Masked Singer Brasil exibiu seu terceiro episódio nesta terça-feira (24). Como sempre, o programa conseguiu deixar os espectadores agoniados tentando descobrir quem está cantando por trás das fantasias mais esdrúxulas. Essa semana foi a vez do Coqueiro retirar a sua máscara e revelar o ex-jogador Marcelinho Carioca.

Mais uma vez o reality musical fez os fãs grudarem o ouvido na televisão para conseguir qualquer dica sobre a identidade dos cantores mascarados. Dessa vez o Unicórnio estava imunizado e fez apenas uma apresentação de cortesia, os duelos ficaram definidos entre Girassol versus Coqueiro e Arara versus Astronauta.

O Astronauta e o Coqueiro levaram a pior e foram para a morte súbita, o homem do espaço fez uma bela interpretação de A Lua e Eu, de cassiano, enquanto isso a árvore pagodeira resolveu mudar o repertório e tentou a sorte com Alma Gêmea, de Fábio Jr. Na decisão, os jurados levaram em consideração a voz e afinação do Astronauta, superiores as do adversário, e desmascararam o Coqueiro.

Surpreendendo todos os presentes e o público em casa, o ex-jogador Marcelinho Carioca saiu de baixo da fantasia e fez um depoimento emocionante:

"Se o filho de um gari chegou, venceu no esporte, na educação, qualquer pessoa pode chegar. Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário para a minha vida. Eu fiz aula de canto", disse emocionado.

A revelação também pegou as redes sociais de surpresa. Os internautas, sempre bancando os detetives virtuais, não esperavam o craque corintiano por trás dá máscara de Coqueiro. Confira algumas reações:

.@marcelinho_c , que drible! Vc arrasou demais!!! Obrigada querido por nos presentear com sua energia linda e todo seu talento . Amamos muito vc! #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/XnkeeAFyhH — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) August 25, 2021

"Em 2021 tudo volta ao normal"



2021: Marcelinho Carioca de coqueiro cantando em rede nacional. pic.twitter.com/v8woiPqdhA — Futmais (@futtmais) August 25, 2021

