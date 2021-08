Any e Mirella - Reprodução / Record TV

Any e MirellaReprodução / Record TV

Publicado 20/08/2021 02:40

Rio – Com uma reviravolta impressionante, a Ilha Record desta quinta-feira (19) conseguiu, finalmente , surpreender o público. Que a Mirella Lacração iria voltar, todo mundo já sabia. O que ninguém sabia era que a dançarina iria, junto com Any, lavar o chão com a cara de todos os prepotentes da casa. E, como uma cereja em cima do bolo, ainda iria trazer o Dinei de volta.

A prova de sobrevivência dessa semana foi especial. Com três exploradores vindos da vila e todos os exilados vindos da caverna participando, a prova foi em duplas, mostrando que a estratégia de Any no dia anterior estava correta . Contudo, a dupla da ex-MTV não foi Nanah, mas a gêmea Mirella Santos.

A dinâmica misturava resistência, concentração e inteligência para que as duplas pudessem encher uma caixa d’agua vazando com um balde furado. É literalmente isso mesmo que você leu, a prova consistia em evitar que a caixa esvaziasse usando um balde com furos para recolher o líquido que o próprio recipiente deixava cair. Quem mantivesse o nível da água acima do limite de eliminação por mais tempo, ganhava.

Mirella e Any foram, sem sombra de dúvidas, as mais subestimadas pelos outros participantes até agora. As duas eram as “preferidas” para serem adversárias em provas de eliminação, tanto que em toda estratégia que montava, Pyong visava uma das duas como oponentes fáceis. A vitória das garotas serve pra mostrar que os humilhados serão sim exaltados em algum momento.

A dupla venceu todos os “tubarões” do reality com propriedade. E pra completar o serviço, elas ainda puderam escolher uma pessoa para sair do exílio e trouxeram o Dinei, personagem mais injustiçado desse reality, de volta pro jogo.

Estou de volta BB se preparem porque Mirella e Any voltaram ! #DesafioNaIlha pic.twitter.com/VOlSpS7v7i — Mirella Santos (@euumirella) August 20, 2021

ACABOU! É das subestimadas. Acreditem em vocês SEMPRE #DesafioNaIlha pic.twitter.com/yz8aMntfkz — Any Borges (@AnyBorgesReal) August 20, 2021

Ansiosos para verem esse retorno de Dinei e Mirella com a Any? #DesafioNaIlha pic.twitter.com/oE4XsqJLiX — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) August 20, 2021