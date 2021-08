Brigadeiro é o segundo participante a ser desmascarado - Reprodução / Tv Globo

Publicado 18/08/2021 00:44

Rio - O The Masked Singer Brasil veio mesmo para ficar. Essa terça-feira (17) marcou o segundo episódio da atração e um novo grupo de fantasiados se apresentou para Ivete Sangalo e os jurados do programa. Essa semana mais uma participante foi desmascarada. A repórter Renata Ceribelli estava pro trás da fantasia de brigadeiro, mas não conseguiu adoçar o critério dos jurados.

Mais uma vez a maluquice toma conta dos palcos da Rede Globo, com fantasias que fariam qualquer escola de samba correr atrás do prejuízo, os participantes duelaram em duplas e fizeram a alegria do público e dos jurados. Dessa vez participaram a Onça, o Jacaré, o Boi-Bumbá, a gata e o brigadeiro de Ceribelli.

Assim como na semana passada, três duelos musicais aconteceram, o público escolheu o vencedor dos duelos e os jurados escolheram dois do trio perdedor para salvar. Foi nessa que a jornalista não passou no corte, apesar de ter feito uma boa apresentação de “Chocolate”, música de Tim Maia, Renata Ceribelli não conseguiu a simpatia dos jurados e amargou a segunda eliminação do The Masked Singer Brasil.

A revelação pegou todo mundo de surpresa. Até as listas de spoilers divulgados em alguns blogs por aí não contavam com o nome da jornalista no elenco do reality. Aqui fora, as redes sociais repercutiram bastante o desfecho da competição:

MEU DEUS A BRIGADEIRO ERA A RENATA CERIBELLI EU TO GRITANDOOOOOOOOOOOOOOO #TheMaskedSingerBr — Babi (@babi) August 18, 2021

Em 2021 tudo vai voltar ao normal



2021: Renata Ceribelli fantasiada de brigadeiro na Tv Globo pic.twitter.com/QUDMf5NsqE — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) August 18, 2021

