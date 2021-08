Gabriel O Pensador - Divulgação

Gabriel O PensadorDivulgação

Publicado 17/08/2021 03:51 | Atualizado 17/08/2021 07:47

Rio – O Meia Hora ao Vivo está de volta para sua terceira temporada. Rafael Avila continua no comando das lives irreverentes do jornal carioca, dessa vez trazendo Douglas Pereira para reforçar o time. E pra abrir os trabalhos trouxemos um convidado mais que especial: Gabriel O Pensador. O rapper resenhou sobre como tem passado a pandemia, os novos projetos da carreira e deu uma palinha do seu novo single “Patriota Comunista”.

Assim como todos nós, o Pensador também passou por “altos e baixos” nessa pandemia. Ele revela que teve que se esforçar pra “manter a cabeça boa” e identificou traços de ansiedade e depressão no próprio comportamento. O sentimento foi tão angustiante para Gabriel que levou ele a fazer um desabafo que viralizou no inicio de 2021. Contudo o rapper tenta manter-se otimista, apesar dos absurdos que vê por aí.

Gabriel contou com exclusividade que vem coisa nova por aí. Segundo o cantor, vem um álbum novo por aí: “Comecei a ir para o estúdio e estou fazendo algumas coisas ao mesmo tempo e decidi que vai ser um álbum”. Segundo o Pensador, ainda está bem no começo e nada impede de sair um single antes ou ir adiantando alguma faixa. Porém, isso é um incentivo para o artista, pois é uma forma de garantir o lançamento do disco. “Agora já prometi, agora tem que fazer!” Brinca Gabriel.

Publicidade

fotogaleria

O Pensador falou um pouco sobre o seu novo single, “Patriota Comunista”, para ele a música é uma mensagem sobre “todos os absurdos e o descaso com a vida, a banalização da morte. Tudo isso entrou na temática do clipe”. Gabriel ainda revelou que houve uma polêmica na gravação do vídeo. De acordo com o rapper, pessoas que ele não quis identificar, mas que eram ligadas a política, tentaram censurar o clipe e causaram um alvoroço para tentar ganhar atenção as custas da música do cantor.

Publicidade

Grande fã do surfe e do skate, Gabriel comentou os Jogos Olimpícos de Tóquio. O Pensador lamentou que esse ano não houvesse público nas olimpíadas, pois a banda dele havia fechado uma data para se apresentar no Japão durante os jogos, porém foi cancelado devido às medidas de restrição da Covid-19.

Muito amigo dos surfistas Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, o Pensador também opinou sobre a polêmica eliminação do seu xará. O cantor também faz parte do coro que acredita que os brasileiros foram injustiçados, mas ele ressalta que não acha que foi de propósito, pois julgar algo subjetivo é muito difícil. Mas lamenta as derrotas sofridas, como todo bom brasileiro.

O papo do Gabriel O Pensador com o Meia Hora não parou por aqui: ainda teve mais papo sobre olimpíadas, o livro novo do Gabriel, perguntinhas dos internautas e muito mais! Confere só: