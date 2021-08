Antonella e Pyong - Reprodução / Record TV

Rio – Com uma narrativa ala Dom Casmurro, a Ilha Record convenceu o telespectador que Pyong Lee havia traído a esposa com a companheira de confinamento Antonella. A repercussão foi tão intensa, que Sammy Lee anunciou a separação do coreano. Pois bem, com a revelação de que Pyong rejeitou os avanços da loira, o reality mostra que está mesmo disposto a tudo pela audiência.

Nessa segunda-feira (16), o programa da Record TV finalmente mostrou na íntegra o que rolou entre Lee e Antonella debaixo dos cobertores da ilha. No trailer, a narrativa criada pela direção do reality induzia a qualquer pessoa que assistisse que ali acontecia um ato de adultério. Contudo, surpreendendo pelo menos esse que vos escreve, o que aconteceu de verdade foi muito mais vergonhoso.

Antonella até tentou, mas Pyong Lee resistiu a todas as investidas da moça e realmente manteve os votos que fez ao casar. Parece que a vivência no BBB 20 serviu pra alguma coisa para o moço, que não caiu no conto de fadas de paixão de reality e fez a coisa certa, negando o pecado loiro.

Contudo, o revés agora fica pra emissora, que mostrou não ter escrúpulos. Para tentar ganhar qualquer meio ponto na audiência, a Record TV não se preocupou minimamente com o impacto da falsa narrativa que tentou emplacar. Nem mesmo a sagrada instituição da família foi respeitada. O que será da família Lee daqui pra frente só o tempo dirá, mas da Ilha Record já sabemos que podemos esperar de tudo.

Tudo não passou de um mal entendido! Pyong e Antonella merecem respeito... #ProvaNaIlha — Chico Barney (@chicobarney) August 17, 2021

