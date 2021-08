Ao vivo, Joaquim Lopes revela mágoa de Sandra Annemberg - Divulgação/ TV Globo

Ao vivo, Joaquim Lopes revela mágoa de Sandra AnnembergDivulgação/ TV Globo

Publicado 18/08/2021 15:11

Na madrugada desta quarta-feira (18), o ator Joaquim Lopes, convidado para uma entrevista no programa de Camilla de Lucas sobre o The Masked Singer Brasil, no Globoplay, revelou uma mágoa antiga com Sandra Annenberg. Tudo porque a jornalista, então convidada para julgar um dos episódios da Dança dos Famosos em 2017, do extinto ‘Domingão do Faustão’, avaliou a apresentação de Lopes com a nota 9,5 que, segundo o participante, foi determinante para sua eliminação na temporada.



O ‘ranço’ teria sido tão forte que motivou a mãe do ator a deixar de assistir ao Jornal Hoje, quando Sandra ainda apresentava. A revelação foi feita aos risos diante da colega Renata Ceribelli, eliminada da semana do The Masked Singer Brasil. Confira um trecho!

Publicidade

Joaquim Lopes confessou que tem magoa da Sandra Annenberg por nota #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/vEfJZee95x — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) August 18, 2021