Any Borges arrasta aliada pro buraco junto com ela - Reprodução / Record TV

Any Borges arrasta aliada pro buraco junto com elaReprodução / Record TV

Publicado 19/08/2021 00:58

Rio – “De onde menos se espera, é dali que não sai nada.” Essa foi a frase que Lucas Selfie usou para resumir o episódio desta quarta-feira (18) da Ilha Record. O motivo da revolta foi o voto de Any Borges para indicar alguém para a prova de sobrevivência. A ex-MTV pensou numa estratégia nada convencional e escolheu votar em Nanah, sua única aliada no reality, para ir junto com ela para a berlinda.

Essa semana, a prova de eliminação será disputada por três pessoas. A indicação do líder e o mais votado permanecem, o terceiro explorador foi escolhido pelas pessoas exiladas na caverna da ilha. Pensando em um cenário utópico, os exilados resolveram indicar Thomaz direto e ficaram na esperança que um milagre acontecesse para que Pyong fosse o mais votado da casa.

Publicidade

fotogaleria

Já do outro lado da Ilha, após saber que três pessoas iriam para a prova final, Any calculou rápido e apostou numa probabilidade mais sensata: Juntar duas contra um. Ela já havia sido indicada direta pelo comandante, já sabia que iria enfrentar Thomaz, fez a jogada mais inteligente de um reality esse ano, arrastou sua aliada Nanah junto com ela para a prova. Em vez de jogar seu voto fora em Pyong, que nunca iria ser o mais votado mesmo, a morena tascou uma pedrada a mais na amiga.

Publicidade

Poucas pessoas tem o sangue frio para tomar essa decisão em tão pouco tempo. E menos pessoas ainda tem a capacidade de entender tal jogada, talvez por isso a decisão de Any tenha soado tão controversa para os participantes e para o público, mas o tempo há de mostrar que essa foi a escolha perfeita.

E mais uma vez o poder do guardião flopou, chocando o total de zero pessoas #IlhaRecord #VotacaoNaIlha pic.twitter.com/Y01ETj63z5 — Ana Caroline (@acoliveirah) August 19, 2021

Publicidade

Estou muito feliz com o episódio de hoje da Ilha Record. Vacilação, talaricagem, intriga e fofocaiada. #VotaçãoNaIlha — Chico Barney (@chicobarney) August 19, 2021