Boi-Bumbá foi o eliminado da noiteReprodução / TV Globo

Publicado 01/09/2021 00:24

Rio – O The Masked Singer Brasil chega ao seu quarto episódio nessa terça-feira (31) e continua deixando os telespectadores malucos. Toda semana aqueles que acompanham o reality se transformam em detetives da música para tentar adivinhar quem são os cantores mascarados. Essa semana mais uma identidade foi revelada, o cantor Marrone, da dupla com Bruno, estava fantasiado o tempo todo de Boi-Bumbá.

No capitulo de hoje, Ivete Sangalo trouxe uma ajuda para os jurados: Gil do Vigor vigorou a bancada do júri com sua irreverência e alegria. Essa semana, mais uma participante estava imune, o Jacaré teve o melhor desempenho na sua primeira semana e estava salva dessa vez. Então os duelos ficaram por conta de Monstro, Boi-Bumbá, Onça Pintada e Gata Espelhada. Já no primeiro duelo, o Boi levou a pior contra o monstro.

Na morte súbita, Marrone encarou a Gata Espelhada. Em um duelo de Fagner contra Alicia Keys, a apresentação do sertanejo não encantou os jurados e ele acabou desmascarado. Nas redes sociais, os internautas foram surpreendidos, até os mais intuitivos não esperavam encontrar o homem que dormiu na praça por trás da fantasia de Boi-Bumbá. A dupla de Bruno foi elogiada (e levemente zoada), pois tem uma voz boa para o canto, mas nunca cantou junto do parceiro de sertanejo.

A cara do Bruno vendo o Marrone cantar o que nunca cantou a carreira toda! #TheMaskedBrasil pic.twitter.com/CSk03VqhDD — mychel (@Mychelcom_y) September 1, 2021

O Brasil hoje depois de decobrir que o Marrone canta muito#TheMaskedBrasil pic.twitter.com/pzxW3WAFXN — Flávia (@ferlaaaaa) September 1, 2021