Thomaz e Negão da BL discutem sério - Reprodução / Record TV

Thomaz e Negão da BL discutem sérioReprodução / Record TV

Publicado 31/08/2021 01:56

Rio – O clima esquentou na Ilha Record desta segunda-feira (30). A caverna do exílio está ficando cheia e a convivência forçada entre Thomaz e Matheus está cobrando seu preço. Dessa vez o MC se irritou com o ator por causa de uma votação do poder do Guardião. Porém, a coisa tomou proporções assustadoras quando Negão da BL ameaçou chegar às vias de fato e prometeu bater em Thomaz fora do programa.

Tudo começou quando o poder do Guardião requisitou que os exilados escolhessem entre si um integrante do grupo para subir na vila e ajudar a equipe adversária de Pyong na prova das equipes. Ao ser cogitada a hipótese de Thomaz ser escolhido, o MC Negão da BL se revoltou: “Não vou botar um cara do Flamengo para defender um cara do Vasco”, alegou Matheus para ilustrar seu ponto de vista.

fotogaleria

A partir daí as coisas foram escalonando para um nível crítico, Thomaz deu algumas retrucadas e o MC, que já não tinha um bom relacionamento com o ator há algum tempo, levantou a voz e deu o “papo reto” para o adversário. “Não pode confiar no menor que é nosso inimigo [...] Lá na rua eu vou porrar ele”, ameaçou Negão.

EITA! O clima esquentou no Exílio entre o @euthomazcosta e o @mcnegaodabl mais uma vez. Assista agora pelo https://t.co/aETZz312g4. A #ProvaNaIlha começa já já! pic.twitter.com/3pyeK4xjrM — Ilha Record (@ilharecord) August 31, 2021

Negão da BL insuportável, como vocês forçam esse homem #ProvaNaIlha pic.twitter.com/VBoKOkg3iz — sam (@samtuitaa) August 31, 2021