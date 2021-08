Dinei sofre acidente grave - Reprodução / Record TV

Publicado 31/08/2021 02:03

Rio – Durante a prova das equipes da Ilha Record dessa segunda-feira (30), o ex-jogador Dinei sofreu um acidente sério e quebrou o braço direito, além de sofrer escoriações. Na dinâmica, o corintiano estava em cima de uma biga romana, que fazia parte da prova, quando se desequilibrou e caiu por cima de Any Borges. Logo em seguida, ainda com o sangue quente, Dinei tentou continuar a prova, mas as dores o fizeram parar e receber atendimento médico.

Os médicos interditaram Dinei, que teve que imobilizar o braço ali mesmo e sair da prova. Muito frustrado, o ex-jogador não segurou as lágrimas e pediu aos companheiros que terminassem a prova sem ele. A equipe Rubi, que ele era o comandante, conseguiu terminar a prova mesmo sem o líder, mas não em tempo suficiente e perdeu a disputa contra a equipe de Pyong Lee.

Ai ai ai... não tá fácil, hein?! O Dinei até caiu! Acesse https://t.co/aETZz312g4 para assistir a #ProvaNaIlha com a gente! pic.twitter.com/LKkIUn8rsr — Ilha Record (@ilharecord) August 31, 2021