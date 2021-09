Adriane Galisteu - Reprodução / Record TV

Publicado 14/09/2021 02:11

São Paulo – Durante a pré-estreia de A Fazenda , a apresentadora da atração, Adriane Galisteu, entrou ao vivo diretamente do campo de provas para mostrar para os telespectadores o que vem por aí no reality rural. Galisteu fez um tour pela nova área onde os peões vão realizar as provas do Fazendeiro.