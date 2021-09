Grande Final da Ilha Record - Reprodução / Record TV

Publicado 10/09/2021 01:49

Rio – Finalmente chegou a grande final da Ilha Record. Exibida ao vivo, com apresentação de Sabrina Sato, o reality de sobrevivência da Record TV encerra sua primeira edição com a mesma irreverência que marcou toda a temporada. Mirella Santos, a gêmea lacração, levou o prêmio de R$ 250.000 pela votação popular e Any Borges levou o grande prêmio de R$ 500.000.

A mudança de programas gravados para uma exibição ao vivo deu uma revigorada nos medidores de entretenimento da Ilha. Sabrina estava visivelmente atrapalhada e a todo o momento era interrompida pela direção do programa no ponto eletrônico. O público percebeu a dificuldade da apresentadora e simplesmente adorou os improvisos e irreverências de Sato.

Outra surpresa foi a participação remota de Pyong Lee. O finalista testou positivo para Covid-19 antes de viajar e não pôde se juntar a seus colegas de elenco, ficando isolado em casa e participando através de um telão, para a tristeza de Antonella. Os demais participantes, já derrotados, não somaram muito para animar o programa o que acabou tornando o programa um velório durante algum tempo.

Os ânimos voltaram a subir quando Sabrina anunciou que a final do público seria entre Nadja Pessoa e Mirella Santos. A tensão aumentou e a direção conseguiu deixar em dúvida até o fã mais fiel de quem seria o prêmio. Por fim, Sabrina anunciou a vitória da dançarina Mirella para explosão de alegria da maioria dos participantes. A gêmea fez muitas amizades no programa e conquistou a graça do público com seu jeito humilde e engraçado.

A grande final foi decidida às cegas. Como ambos os finalistas trapacearam e foram as redes sociais pedir votos. Rodrigo Carelli, diretor da atração, encontrou uma solução rápida para fazer os internautas votarem sem saber pra quem iriam os pontos. As pedras da caixa A valeriam 2 pontos, as pedras da caixa B valeriam 3 pontos e as pedras da caixa C valeriam 1 ponto. A quantidade de pedras de cada finalista foi contabilizada ainda na Ilha, de acordo com a quantidade de mapas que cada participante conseguiu juntar.

As pedras amarelas estavam na caixa A. Pyong era quem possuía o maior número dessas pedras. As pedras rosas estavam na caixa C. Valendo apenas 1 ponto e os dois finalistas tinham uma quantidade parecida dessas pedras. Por fim, as pedras azuis na caixa B valeriam 3 pontos e Any conseguiu juntar quase 50 pedras a mais que Pyong nessa cor, garantindo a liderança e o prêmio de meio milhão de reais para a DJ. Xeque Mate!

A Sabrina mais perdida que tudo, o Pyong com cara de morte, o clima da final parecendo um enterro, é sobre isso e não tá tudo bem! #IlhaRecordFinal pic.twitter.com/OXBCVXU26V — Brenno Almeida (@BrennoAllx) September 10, 2021

Aí eu coloco na tal #IlhaRecordFinal e uma mulher que eu desconheço agradece as Nadnáticas (ela tem fã-clube) e depois chora mandando recado pro cachorro dela que “se encontra no céu”. Em comemoração estou aqui tomando ácido sulfúrico e apagando cigarros na minha coxa. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) September 10, 2021

Pyong perdeu o casamento e a Ilha Record. Azar no amor e azar no jogo. #IlhaRecordFinal pic.twitter.com/jcVaLomRQN — Aline Ramos (@_alineramos) September 10, 2021