Galisteu fez referência ao reality musical assim que entrou ao vivo - Reprodução / Record TV

Publicado 14/09/2021 23:39

São Paulo – A Fazenda estreou sua 13ª edição nesta terça-feira (14). A nova temporada de peões e peoas de Itapecerica da Serra está cheia de novidades, entre elas a apresentadora. E Adriane Galisteu chegou com o pé na porta, a loira estreou o programa da Record TV cutucando o reality da concorrência, The Masked Singer Brasil.

Exibidos no mesmo horário, Galisteu fez referência ao reality musical assim que entrou ao vivo na Record. “Aqui não tem peão mascarado, nem peoa fantasiada. Quem desafinar, encara o chicote do povo”, provocou a apresentadora. Pra completar, a apresentadora também deu uma imitada no Marcos Mion, antigo apresentador da Fazenda que agora também está na emissora Global.

Com a apresentação de @GalisteuOficial, a #EstreiaAFazenda tá no ar, hein?! Quem curtiu o elenco dessa temporada, levanta a mão! E liguem na @recordtvoficial para assistir agora ou acompanhem pelo https://t.co/sJRe2r7M6I! pic.twitter.com/PFPd87pePZ — A Fazenda (@afazendarecord) September 15, 2021

GALISTEU JÁ COMEÇOU CUTUCANDO O PROGRAMA DA IVETE#EstreiaAFazenda — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) September 15, 2021