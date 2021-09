Alexandre Borges era a Onça-Pintada - Reprodução / Rede Globo

Publicado 15/09/2021 00:54

Rio - The Masked Singer Brasil chega ao seu quarto episódio nessa terça-feira (15) e continua deixando os telespectadores encafifados. Toda semana os fãs do reality se transformam em detetives da música para tentar adivinhar quem são os cantores mascarados. Essa semana não deu muito certo para a sedutora Onça-Pintada, que revelou sua identidade secreta como o ator Alexandre Borges.

Nesta semana, Ivete Sangalo trouxe Paula Fernandes para ajudar a bancada do júri com sua. Como ninguém estava imune e, a partir dessa semana, não existiam mais dois grupos. Todos os fantasiados participaram do programa, fazendo com que a cantoria rolasse solta por muito tempo. Más línguas disseram que isso foi uma estratégia da Rede Globo para desbancar a estreia da fazenda, mas nós não damos atenção pra esse tipo de fofoca.

No fim, os mascarados que não agradaram o público foram Jacaré, Gata Espelhada, Girassol e a Onça-Pintada. Enquanto o duelo entre Jacaré e a gata ficou para a semana que vem, Girassol agradou mais os jurados do que Borges, que acabou desmascarado. Alexandre Borges encerrou sua participação ao som de "O Vira", canção eternizada na voz de Ney Matogrosso.