Publicado 16/09/2021 00:29

São Paulo – Hoje foi dia de conhecer o primeiro fazendeiro da Fazenda 13. Para determinar quem iria receber o chapéu mais desejado de Itapecerica, Adriane Galisteu fez uma peneira na madrugada desta quarta-feira (15), com uma brincadeira de lançar argolas na vareta. Apenas os quatro peões finalistas poderiam disputar a prova do fazendeiro hoje à noite.

Os consagrados foram Gui Araújo, Mileide Mihaile, Erasmo e Aline Minerato. O quarteto fantástico ganhou o direito de disputar mais uma prova de argolas, só que dessa vez os participantes precisavam coletar as argolas do teto com uma vara. Mileide foi a mais lenta e ficou fora da grande final.

Gui Araújo mostrou ter pegado o jeito com as argolas, o que foi bom pra ele, pois a terceira prova foi sabe de que? De argolas! Os três peões restantes precisavam atirar as argolas da segunda prova em 10 pás, para formar a palavra ‘fazendeiro’. O ex-MtV tomou a liderança logo no início da prova e não deu chance para os adversários virarem jogo. Gui Araújo é o primeiro fazendeiro, o que será que ele vai aprontar com esse chapéu essa semana?

