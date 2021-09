Tati Quebra Barraco disse o que ela vai fazer com as amizades falsas - Reprodução / Record TV

Publicado 15/09/2021 02:38

São Paulo – Fogo no feno, minha gente! Na estreia da Fazenda 13, Adriane Galisteu aproveitou para conhecer um pouco mais dos novos peões e peoas de Itapecerica da Serra. A loira perguntou para Tati Quebra Barraco o que ela vai fazer com as amizades falsas. A cantora respondeu de bate-pronto “Vou pegar a prova do fazendeiro e indicar direto pra roça”. Eita!

Primeiro Galisteu perguntou para a funkeira se ela já estava identificando as amizades dentro da casa e se existia amizades ‘não tão sinceras’. “tá dando pra saber sim quem é e quem não é. Também de onde eu venho, né?” Respondeu Tati, para logo em seguida disparar a ameaça e deixar todos em alerta.

