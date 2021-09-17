Solange Gomes e Rico Melquiades protagonizam primeiro barraco da temporadaReprodução / PlayPLus

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São Paulo – É fogo no Feno, minha gente! No episódio desta quinta-feira (16) de A Fazenda, o ex-MtV Rico Melquiades armou o maior barraco com a ex-banheira do Gugu Solange Gomes. Rico não gostou nada de ter sido eliminado de uma dinâmica de prêmios pela musa do SBT e retrucou dizendo que Solange agora estava em sua mira.
Contudo, a treta não acabou por aí. Durante o intervalo da transmissão, Solange tentou falar com Rico e o barraco foi armado. A musa chamou o peão de feio e “escorado do Carlinhos Maia”. Rico não deixou barato e falou que a modelo era podre e uma “velha coroca”. O ex-DeFérias teve de ser afastado pelos colegas para longe de Solange.
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Aos poucos, parece que os grupos estão se formando e agora que a faísca das tretas e dos barracos foi acesa, só falta tacar gasolina.
 