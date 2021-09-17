Solange Gomes e Rico Melquiades protagonizam primeiro barraco da temporadaReprodução / PlayPLus
O barraco de alto nível!— DANTAS (@Dantinhas) September 17, 2021
Solange x Rico
Você e feio
Você é uma velha coroca
Vem me bater
COMEÇOU! #BaúDaFazenda #AFazenda13
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Rico chegou no quarto e o barraco de qualidade veio! Solange diz que Rico é escorado em Carlinhos Maia. Rico chamou Solange de “trouxinha”— DANTAS (@Dantinhas) September 17, 2021
JAMAIS ELIMINEM ESSAS PESSOAS
#AFazenda13 #BaúDaFazenda
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NAO AGUENTO #AFazenda13 pic.twitter.com/690nEEE82j— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 17, 2021
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