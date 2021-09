Solange Gomes - Reprodução / Record TV

Publicado 22/09/2021 02:05

São Paulo – Durante a primeira formação da Roça da Fazenda 13, Solange Gomes deixou sua antecessora, Luiza Ambiel, orgulhosa. A musa da Banheira do Gugu expôs uma suposta armação de casais dentro da mansão de Itapecerica da Serra. Segundo Solange, 6 duplas de participantes seriam casais antes de entrar no programa.

De acordo com Solange, a informação chegou até ela através de uma ‘Rádio Fazenda News’, que nada mais é do que a famosa fofoca, sendo a Dayane a fofoqueira da vez, que contou para a ex-banheira do Gugu sobre os casais que vieram formados lá de fora, mas não estão assumidos dentro do programa.

Ainda de acordo com a modelo, para poder confirmar essa informação privilegiada ela foi propositalmente rude com Marina Ferrari durante o jogo da discórdia, com a intenção de identificar se a influencer teria mesmo um caso com algum outro participante. Conseguiram entender? Eu também não.

Os seguidores da atração rapidamente apontaram Solange como a perfeita sucessora de Luiza Ambiel, que na Fazenda 12 também criou teorias mirabolantes sobre casais inexistentes na casa. Mas apesar de tudo, Solange pode não estar tão longe da verdade assim, Já que Érika Schineider e Erasmo realmente tiveram um caso em maio deste ano e Gui Araújo e Marina tem levantado muitas suspeitas dos telespectadores.

