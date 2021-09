O ministro da Saúde Marcelo Queiroga - VAlter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Saúde Marcelo QueirogaVAlter Campanato/Agência Brasil

Publicado 21/09/2021 00:24 | Atualizado 21/09/2021 00:35

Nova York – A passagem da comitiva presidencial por Nova York está agitada. Na noite dessa segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi flagrado fazendo gestos obscenos para manifestantes que estão na porta da residência brasileira protestando contra o governo Bolsonaro. Queiroga aparentemente não resiste às provocações e responde mostrando o dedo do meio para o grupo.

A comitiva com convidados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou para jantar sem causar muito alarde. Os manifestantes, que seguem em protesto desde a chegada do mandatário aos EUA, gritavam palavras de ordem contra Bolsonaro. No entanto, na hora da saída foi diferente.

Aliados de Jair não aguentaram as provocações do grupo e retrucaram com sinais de dentro da van que os transportava. Nessa hora, Marcelo Queiroga se levanta e vai em direção à janela do veículo levantando o dedo do meio das duas mãos e batendo contra janela para ofender os manifestantes. Toda a ação foi gravada e rapidamente viralizou nas redes sociais.