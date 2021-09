Nego do Borel e Gui discutem feio - Reprodução / PlayPlus

Publicado 21/09/2021 01:55

São Paulo – O feno pegou fogo na Fazenda 13. Na noite desta segunda-feira (20), Nego do Borel chamou Gui Araújo para conversar. A famosa lavação de roupa suja. Os peões discutiram feio por alguns minutos e no final Gui deixou a entender que não aceitaria desaforos de Nego, não importando as consequências.

Tudo começou porque Nego estaria insatisfeito com o tratamento de Gui para com ele no programa. Para o cantor, o influencer não deveria estar falando sobre ele para os outros participantes. “Mas então tu vai ficar falando de mim para os outros?” Questionou Nego, para a retrucada de Gui: “Lógico!”

A treta foi esquentando e os dois ficaram cara-a-cara e Nego pediu para “ser tratado que nem homem”, mas Gui Araújo responde para ele agir que nem homem primeiro. Já no final, Nego do Borel coloca o dedo pra cima apontando para o adversário e ouve “Se apontar o dedo de novo pra mim o bagulho vai ficar louco”. No primeiro momento o cantor não recua e insiste que Gui não fale mais dele para os outros: “Se tiver que falar, fala na minha cara” vociferou Nego. Mas logo depois saiu da casa da árvore, encerrando a discussão.