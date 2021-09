Girassol se emociona no The Masked Singer - Reprodução/Globo

Rio - The Masked Singer Brasil chega ao seu sexto episódio nessa terça-feira (15) e as análises para adivinhar quem está por trás das máscaras segue cada vez mais maluca. Essa semana houve uma revelação que já estava anunciada há algum tempo para quem é fã do programa. Sandra de Sá foi descoberta pelos jurados e acabou tendo a identidade do Girassol revelada.

Nesta semana, Ivete Sangalo trouxe Fernanda Gentil para ajudar a bancada do júri. O Monstro estava imune e as disputas ficaram por conta dos outros seis participantes. Nos duelos um contra um, a Arara perdeu por muito pouco para o Jacaré, o Astronauta levou a pior contra a Gata Espelhada e o Girassol não conseguiu vencer o Unicórnio.

Os jurados salvaram o astronauta da morte súbita e então a Arara e o Girassol realizaram o último embate pela permanência no reality musical. No final, os jurados conseguiram identificar a voz de Sandra de Sá por baixo da plantinha e decidiram deixar a ave no programa para continuar tentando adivinhar sua identidade.

Sandra fez um depoimento emocionante antes de encerrar o programa. Comentou sobre a escolha da música “Eu quero é botar meu bloco na rua” de Sergio Sampaio e o significado dela na luta contra Ditadura. Ela relembrou a época difícil que viveu e de quando viu o próprio Sampaio cantando a canção. Em seguida, Sandra fez uma performance tocante, emocionando os jurados e o público.