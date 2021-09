Solange Gomes - Reprodução / Record TV

Publicado 23/09/2021 01:48 | Atualizado 23/09/2021 01:50

São Paulo – A primeira Roça da Fazenda 13 foi formada nesta quarta-feira (22). Na berlinda estarão presentes: Nego do Borel, Liziane Gutierrez e Solange Gomes. Os três personagens prometem entregar arcos interessantes ao programa caso voltem da eliminação, mas apenas a sex symbol dos anos 90 conseguirá sustentar o entretenimento do telespectador.

Vamos analisar caso a caso. O cantor Nego do Borel já está mais pra lá do que pra cá. Boa parte do público já o quer fora do programa por conta dos inúmeros desacordos legais que o homem enfrenta. Além disso, se continuar no programa, Leno corre o risco de ser retirado a força por decisão judicial. Fora o risco de ele se tornar um novo Biel lá dentro, tornando a temporada intragável.

Liziane Gutierrez prometeu fazer de um tudo quando voltar. Falou em desmascarar pessoas e em virar protagonista, mas todo mundo sabe que ela só vira bicho mesmo quando o Alexandre Frota interdita alguma festa clandestina que ela esteja participando.

E chegamos a Dona Solange. A musa da banheira do Gugu foi a participante que mais entregou entretenimento nesta temporada. Ela protagonizou o primeiro barraco da temporada chamando o Rico de feio, ela construiu um apartamento na cabeça de muitos peões soltando a fofoca dos casais e ela já criou alguma picuinha com praticamente todos os outros participantes. Sempre falando o que dá na telha, Solange tem potencial para cativar cada vez mais inimigos e desestabilizar qualquer um que tente manter o mínimo de sanidade em Itapecerica.

Olhando desse jeito fica até fácil, mas na Fazenda nada acontece como o previsto. No final das contas quem decide tudo é o público. Só não vale reclamar depois que não tinha como saber.