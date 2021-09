Medrado desiste da Fazenda 13 - Reprodução / Record TV

Medrado desiste da Fazenda 13Reprodução / Record TV

Publicado 23/09/2021 23:28

São Paulo – A saída de Fernanda Medrado no inicio da noite desta quinta-feira (23) agitou a web e os fãs da Fazenda 13. A Rapper desistiu do reality sem avisar a ninguém, deixando muitas dúvidas dentro e fora da mansão. Sobrou para Adriane Galisteu elucidar as questões do que aconteceu em Itapecerica da Serra.

Galisteu não deu muitas informações, mas deixou a entender que a peoa saiu por não ter aguentado a pressão psicológica que o jogo impõe nos participantes. Segundo a loira, participar de A Fazenda era o sonho da Medrado, mas Adriane completou: “quando eu digo que nós somos o nosso pior inimigo, é a maior verdade do mundo. Vai saber. Cada um com seus bichos”.

A equipe de Medrado se pronunciou pelas redes sociais pouco antes do programa começar. Em nota, a equipe faz um alerta sobre saúde mental e que a rapper tomou essa decisão por estar com o psicológico muito abalado.

