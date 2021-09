Reinaldo Azevedo - Reprodução / BandNews

Publicado 28/09/2021 02:45

São Paulo – O jornalista Reinaldo Azevedo deu o que falar na internet na tarde desta segunda-feira (27). Durante o programa 'O É da Coisa', na rádio BandNews FM, o microfone ficou ligado enquanto jornalista trocava mensagens de áudio no Whatsapp. Ele repercutia, com ironia, uma sugestão que recebeu para a fusão dos partidos políticos DEM e PSL para as eleições de 2022. “A moça sugeriu Dementes”, ele deixou escapar pelo áudio aberto da rádio, durante o intervalo.

Inicialmente, Azevedo teria comentado que recebeu a sugestão de uma amiga, mas não iria comentar por estar ao vivo no programa e se tratar de um “juízo depreciativo”. O jornalista ainda tenta gerar alguma expectativa para a união dos partidos, enquanto estava no ar. Contudo, durante a passagem dos intervalos comerciais, Reinaldo não percebe que seu áudio ainda estava sendo captado e solta a sugestão. Confira: