O ex-presidente Michel Temer foi o convidado do programa "Roda Viva", da Tv Cultura, desta segunda-feira (27)Reprodução / Tv Cultura

Publicado 28/09/2021 02:17

São Paulo – O ex-presidente Michel Temer foi o convidado do programa “Roda Viva”, da Tv Cultura, desta segunda-feira (27). Ao fazer uma análise das manifestações de 7 de setembro, organizadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Temer afirma que o presidente “está, e ninguém vai negar isso, em um permanente trabalho pela reeleição”.

Michel Temer afirmou que é crítico das campanhas eleitorais antecipadas, mas ressaltou que o direito para organizar manifestações deve ser de todos. “Você não pode pensar que só um grupo pode convocar organizações populares. O outro grupo também tem o direito”, atestou o ex-presidente.

O emedebista também minimizou as ameaças de golpe que surgiram na às vésperas dos atos e disse que as manifestações ocorreram pacificamente, mesmo após a jornalista Vera Magalhães contradize-lo, lembrando que os manifestantes bolsonaristas invadiram bloqueios feitos pela PM do Distrito Federal. “Acontece com frequência no Distrito Federal”, disse.