Na primeira semana como fazendeiro, Gui ganhou fama de síndico do condomínio - Reprodução / PlayPlus

Na primeira semana como fazendeiro, Gui ganhou fama de síndico do condomínio Reprodução / PlayPlus

Publicado 30/09/2021 02:20

São Paulo – No episódio desta quarta-feira (29) de A Fazenda 13, Gui Araújo se livrou da roça do melhor jeito possível. Gui desbancou Dayane e Arcrebiano em uma prova de tiro ao alvo. Com isso, o ex de Anitta conseguiu dar a volta por cima e se tornou o fazendeiro pela segunda vez.

Na primeira semana como fazendeiro, Gui ganhou fama de síndico do condomínio por querer organizar tudo em Itapecerica da Serra e tentar manter os peões e peoas seguindo suas regras. Agora, no segundo mandato, parece que o influenciador vai dobrar a aposta, sendo mais chato ainda.

fotogaleria

Gui estreou sua segunda rodada de liderança chamando Rico no quarto para passar-lhe aquele sermão pelos erros do humorista. “Não tô te dando papo de jogo não, tô te dando papo de vida [...] Não tem um cara mais engraçado aqui dentro, mas você quer que todo mundo bata palma quando você dá show para o lado negativo”. Rico respondeu que apesar de se arrepender das suas atitudes, ele prefere ficar arrependido a ter que “forçar amizade” com o resto do pessoal.