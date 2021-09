Pétala Barreiros, Marcos Araújo e Lívia Andrade - Reprodução

Publicado 29/09/2021 13:39

Quem acompanha as polêmicas da internet sabe que o nome de três pessoas — Pétala, Lívia e Marcos — há tempos vem circulando nas redes. A briga se tornou pública desde o ano passado, quando Pétala Barreiros expôs o ex-marido em seu perfil do Instagram.

Para entender melhor como esse assunto está borbulhando até agora, foram separados os principais momentos da confusão. Confira:

Fim do Relacionamento

Pétala Barreiros, influenciadora, e Marcos Araújo, empresário dono do Festival Villa Mix, mantinham um relacionamento desde quando Pétala tinha 14 anos, momento em que se conheceram.

Após alguns anos juntos e com dois filhos, o relacionamento do casal teve fim em maio de 2020.

A briga pública começa depois de alguns meses após o término, no final de 2020, quando surgiram boatos de que a apresentadora Lívia Andrade e o empresário Marcos Araújo estariam se relacionando sem expor ao público.

Com o boato circulando, Pétala Barreiros foi em seu perfil do Instagram confirmar que estava separada de Marcos, e que o relacionamento entre ele e Lívia era real. Após essa exposição, o circo se formou. Lívia Andrade não gostou de ter seu segredo revelado.

Na época, Lívia e Marcos estavam viajando juntos, quando um episódio inusitado aconteceu. Pétala revelou em seu Instagram que Lívia estava usando um tênis seu, que havia ficado para trás na hora da mudança da casa do Marcos, e inclusive, Pétala já havia pedido para reaver o item.

Após isso, Lívia assumiu uma postura debochada postando uma montagem usando o tênis de Pétala.

Paternidade em questão

Com os ânimos exaltados, Pétala expôs as atitudes de Marcos após a separação. Segundo ela, o empresário teria uma postura de negligência com os filhos, tanto financeiramente quanto amorosamente.

Em um vídeo, Pétala expôs que Marcos ainda não havia conhecido seu segundo filho, Lucas, que na época tinha 1 mês de vida. Além disso, a influenciadora mostrou aos seus seguidores um áudio em que seu filho mais velho, Lorenzo, teria mandado ao pai, pedindo para que pudesse vê-lo e que estava com saudades.

Relacionamento abusivo e traição

A influenciadora, em uma sequência de vídeos, relatou ter vivido um relacionamento abusivo, e que na época, com 14 anos, sofreu abusos físicos e psicológicos. Um dos exemplos que Pétala dá para ilustrar o relacionamento abusivo é de que Marcos não a deixava fazer faculdade nem ter sua própria conta bancária, além disso, Pétala alega ter sofrido abuso sexual.

Uma das grandes polêmicas do caso é que Lívia Andrade teria se relacionado com o empresário quando ele ainda estava com Pétala, sendo, como revelou a influenciadora, um dos motivos principais da separação do casal.

Marcos se defende

Em sua defesa, Marcos alega prestar ajuda financeira à mãe de seus filhos, e chegou a postar um comprovante de pagamento direcionado à mãe de Pétala. Em contrapartida, Marcos afirma que cancelou os planos de saúde das crianças, pois esse seria um gasto que a mãe teria que administrar em relação à pensão.

Briga judicial

Atualmente, Pétala tem uma medida protetiva contra Marcos, que não pode chegar a menos de 300 metros perto dela. Isso se deu, após Pétala receber ameaças anônimas e ter sua casa vigiada. Entretanto, Pétala está proibida de citar Marcos publicamente, medida que a justiça concedeu ao empresário.

Além disso, a apresentadora Lívia Andrade processou Pétala por difamação, após dizer que a apresentadora seria amante de seu ex-marido.

Teste de DNA

Nas últimas semanas, bombou o caso do exame de teste de DNA. A pedido do empresário, Pétala foi convocada a realizar o exame em seu filho mais novo, Lucas, de 9 meses, que Marcos ainda não reconheceu a paternidade.

No dia do exame, a irmã de Pétala, a influenciadora Yanka, tomando as dores da irmã, expôs a situação que estavam vivendo. Na gravação que ela realizou, a apresentadora Lívia Andrade aparece de braços cruzados na porta da clínica, esperando Pétala e Lucas saírem. Outro fato observado, foi de que Marcos e Lívia chegaram com vários seguranças.

Trocas de farpas

Com o relacionamento assumido, Lívia Andrade constantemente manda indiretas à Pétala em resposta a seus seguidores. No capítulo mais recente da confusão, em entrevista para o jornalista Léo Dias, Lívia diz que os internautas estão sendo enganados por Pétala: “Ela tem cara de vítima, ela é uma mulher, tem dois filhos… A maternidade não altera caráter de ninguém, não. Caráter não tem gênero. Não é porque é mulher, que é homem. Ou tem ou não tem. E claro, da maneira que ela se expôs, as coisas que ela fala para as pessoas… Vocês estão comprando um produto pirata, daqueles que você leva para a casa e só descobre que é pirata quando dá defeito”.