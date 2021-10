MC Gui e Rico - Reprodução

Publicado 01/10/2021 02:40

São Paulo – Dayane Mello foi a primeira a se salvar da Roça desta quinta-feira (30) em A Fazenda. Enquanto a modelo estava roendo as unhas com Adriane Galisteu, os peões na Sede de Itapecerica da Serra faziam seus votos. Enquanto Rico torcia para Dayane, enquanto MC Gui estava abertamente torcendo contra a peoa.

Durante o episódio, os participantes da Roça estavam no banquinho junto de Galisteu do lado de fora, aguardando o resultado. Já dentro da casa, Rico murmurava “Volta Day” em torcida pela ex-BBB Itália. MC Gui quando reparou na torcida do humorista e retrucou “Só volta se for pra casa dela”.

Acontece que Dayane foi a roceira que recebeu mais votos para ficar na Fazenda e a primeira a voltar para Sede. Após comemorar seu retorno, Rico soltou em alto e bom som “Chupa MC Gui”, para provocar o cantor que estava torcendo contra.

O retorno da Day e o Rico - “CHUPA MC GUI” pic.twitter.com/FuaPXH5U5W — Gio. (@GiovanneTeamBR) October 1, 2021