Kevin O Chris Reprodução

Publicado 01/10/2021 01:39

São Paulo – O funkeiro Kevin O Chris não gostou nada do que o peão Erasmo anda falando dele em A Fazenda. Nesta quinta-feira (30), o confinado revelou em uma conversa com outros peões que viu o cantor de “Tipo Gin” beijando outro homem em Fernando de Noronha.

Kevin se pronunciou sobre a fala do peão através de um comentário no Instagram da Rainha Matos. “Se fosse verdade eu teria comentado com um f***-se pra ele, mais (sic) já que não foi vou divulgar uma música nova no meu stories porque está bombando e já já estou entrando com um processo”, se defendeu o funkeiro.

Vish! Será que essa treta vai longe?