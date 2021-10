Lary Bottino entrou em A Fazenda e resolveu aconselhar o amigo, Rico Melquiades - Reprodução/Playplus

Publicado 05/10/2021 03:01

São Paulo – Rico Melquíades está correndo atrás do título de mais brigas em realities de todos os tempos. Na noite dessa segunda-feira (04), o peão caçou mais uma treta em A Fazenda. Por causa de uma lata de leite condensado, Rico se desentendeu com Gui Araújo e os dois se estranharam.

Tudo começou quando os confinados encontraram uma lata de leite condensado escondida na cozinha e fizeram um brigadeiro. Ao abrir a geladeira e não encontrar a lata, Rico foi tirar satisfações com Victor Pecoraro e revelou que o laticínio pertencia metade a Aline e metade a ele e que esconderam o item para ninguém pegar.

Gui Araújo não gostou das reclamações do humorista e começou a provoca-lo dizendo que ele deveria ter escondido o leite condensado na mala. Só que Rico não estava a fim de deboches e respondeu irritado: “vou enfiar a lata no c*. Vou abrir assim e enfiar. Tuf!” Para a risada dos colegas que estavam presentes.