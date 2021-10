Rico é o novo fazendeiro - Reprodução / Record TV

Rico é o novo fazendeiro Reprodução / Record TV

Publicado 07/10/2021 02:38

São Paulo – Noite de reviravoltas na Fazenda 13. Nesta quarta-feira (06), Rico Melquíades foi coroado o novo fazendeiro e se livrou da Roça. O alagoano prometeu botar ordem na casa e acabar com a “colônia de férias” que se formou em Itapecerica, fazendo uma referência ao grupão formado na casa.

Assim que recebeu o chapéu, Rico já colocou as presas de fora e ameaçou: “os sete que votaram em mim pra Roça se preparem”. O humorista, que já está totalmente antagonizado pela maioria dos participantes por conta de seu jeito barraqueiro, prometeu colocar todo mundo pra trabalhar.

Mais tarde, na live do fazendeiro, Rico respondeu algumas perguntas selecionadas e disse que com certeza iria colocar Tati Quebra Barraco para trabalhar e logo foi corroborado por suas companheiras Dayane e Erika, que gostariam de ver a cantora no trato dos animais. Mais cedo, Tati falou na frente de Rico que não faria a tarefa da vaca de chifre de jeito nenhum.

Na manha desta quinta-feira (07) será a vez de Rico distribuir as funções. O potencial para confusão é enorme.

A TATI E SOLANGE TENDO Q ENGOLIR SECO VENDO O RICO FAZENDEIRO #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/1yUzYz1vEJ — Drii (@drik_ni) October 7, 2021

A reação deles vendo o Rico fazendeiro #AFazenda pic.twitter.com/wK0OcxU8e1 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) October 7, 2021